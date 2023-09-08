Начштаба "Азова"* Кротевич объяснил провал ВСУ: Россию никто не смог уничтожить

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Своими обещаниями вернуть все утраченные Украиной территории за 20 дней Киев зарабатывал политические очки, там отдавали себе отчёт, что это попросту невозможно.

Фото: Openverse

Такое заявление сделал начальник штаба, первый заместитель командира полка спецназа "Азов"* Богдан Кротевич в интервью украинскому телевидению.

"Его (контрнаступление. — Прим. ред.) так распиарили! Сейчас нам дадут "Леопарды", а "Леопарды" сами пойдут и всех убьют", — напомнил он риторику представителей правительства Владимира Зеленского.

Продолжение наступления приведёт только к новым смертям молодых украинцев, добавил боевик.

"Мы воюем с державой, которую никто ещё ни разу не смог уничтожить", — подчеркнул Кротевич.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.