Своими обещаниями вернуть все утраченные Украиной территории за 20 дней Киев зарабатывал политические очки, там отдавали себе отчёт, что это попросту невозможно.
Такое заявление сделал начальник штаба, первый заместитель командира полка спецназа "Азов"* Богдан Кротевич в интервью украинскому телевидению.
"Его (контрнаступление. — Прим. ред.) так распиарили! Сейчас нам дадут "Леопарды", а "Леопарды" сами пойдут и всех убьют", — напомнил он риторику представителей правительства Владимира Зеленского.
Продолжение наступления приведёт только к новым смертям молодых украинцев, добавил боевик.
"Мы воюем с державой, которую никто ещё ни разу не смог уничтожить", — подчеркнул Кротевич.
* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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