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Офицер Дэвис: политика Белого дома приведёт к гибели десятков тысяч украинцев

1:17
Мир

Белый дом намерен поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", однако из-за такой политики погибнут десятки тысяч украинских граждан. Кроме того, Киев потеряет территории. Об этом заявил офицер армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Офицер Дэвис: политика Белого дома приведёт к гибели десятков тысяч украинцев
Фото: openverse.org

По его мнению, Запад продолжит поставлять ВСУ финансовую и военную помощь, в том числе танки, бронетранспортёры (БТР) и гаубицы. При этом он напомнил, что обученные и опытные военнослужащие находятся в дефиците на Украине, следовательно, с помощью одной лишь техники обстановку не удастся изменить.

Как пояснил военспец, ВСУ провалили наступление, показав неспособность захватить земли, ставшие частью России. Он прогнозирует, что политика США обернётся негативными последствиями для Украины.

"Без изменения политики Вашингтона его подход может обречь на ненужную смерть ещё десятки тысяч украинцев и превратить в пыль ещё больше украинских территорий", — резюмировал отставной офицер в материале для 19FortyFive.

Ранее Дэвис предрёк завершение контрнаступления украинских войск до конца сентября 2023 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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