Академик Либанова: Украина рискует попасть в "спираль смерти" из-за низкой рождаемости

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Украина рискует оказаться в "спирали смерти", так как в стране начался демографический кризис. Об этом заявила представитель Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

Фото: Openverse

По её словам, в 2001 году на территории Украины зарегистрировали самую низкую рождаемость во всём мире. Как пояснила специалист, в 2019-м государство оказалось последним среди европейских стран по показателям рождаемости.

Она призвала вернуть гражданок репродуктивного возраста, которые уехали за границу. Эксперт подчеркнула: в ином случае Украину ждут серьёзные проблемы.

"Я думаю, мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти", — приводит слова Либановой британская организация AOAV.

В 2023 и 2024 годах коэффициент рождаемости на Украине упадёт до 0,71, сказано в статье. Это самая низкая цифра по рождаемости в мире.

Ранее демограф из Польши Ариэль Драбинский спрогнозировал "обезлюдение" и распад Украины в результате конфликта с РФ.