Украина рискует оказаться в "спирали смерти", так как в стране начался демографический кризис. Об этом заявила представитель Национальной академии наук Украины Элла Либанова.
По её словам, в 2001 году на территории Украины зарегистрировали самую низкую рождаемость во всём мире. Как пояснила специалист, в 2019-м государство оказалось последним среди европейских стран по показателям рождаемости.
Она призвала вернуть гражданок репродуктивного возраста, которые уехали за границу. Эксперт подчеркнула: в ином случае Украину ждут серьёзные проблемы.
"Я думаю, мы находимся в ситуации, когда население Украины может оказаться в спирали смерти", — приводит слова Либановой британская организация AOAV.
В 2023 и 2024 годах коэффициент рождаемости на Украине упадёт до 0,71, сказано в статье. Это самая низкая цифра по рождаемости в мире.
Ранее демограф из Польши Ариэль Драбинский спрогнозировал "обезлюдение" и распад Украины в результате конфликта с РФ.
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