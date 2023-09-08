Власти столицы Запорожской области, которая находится под контролем Киева, подтвердили удар баллистической ракетой по инфраструктурному объекту.
"Утром несколько ракет, предварительно баллистических, ударили по объектам инфраструктуры областного центра. На месте работают все спецслужбы", — написал в своём Telegram-канале и. о. мэра Запорожья Анатолий Куртев.
Ранее жители столицы региона написали в социальных сетях о двух громких взрывах в городе.
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