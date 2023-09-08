В Запорожье подтвердили удар баллистической ракетой по инфраструктурному объекту

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Власти столицы Запорожской области, которая находится под контролем Киева, подтвердили удар баллистической ракетой по инфраструктурному объекту.

Фото: Openverse

"Утром несколько ракет, предварительно баллистических, ударили по объектам инфраструктуры областного центра. На месте работают все спецслужбы", — написал в своём Telegram-канале и. о. мэра Запорожья Анатолий Куртев.

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