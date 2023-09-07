Депутат Европарламента от Ирландии сказала, что уже погибло 500 тысяч солдат ВСУ

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Уже погибло полмиллиона солдат Вооружённых сил Украины.

Фото: Википедия

Об этом сообщила депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли на встрече с руководством альянса НАТО.

"Вы сказали, что Украина постепенно завоёвывает территории. Но это же неправда. Погибли полмиллиона человек. Сейчас начали мобилизовывать даже ограниченно годных и больных", — отметила европейский чиновник.

На это глава Североатлантического блока ответил, что "никто никогда и не говорил, что будет легко". По его словам, НАТО видит, что российские Вооружённые силы правильно выставили собственную оборону. Так ей ответил Столтенберг, не попытавшись опровергнуть цифры погибших украинцев.