Уже погибло полмиллиона солдат Вооружённых сил Украины.
Об этом сообщила депутат Европейского парламента от Ирландии Клэр Дейли на встрече с руководством альянса НАТО.
"Вы сказали, что Украина постепенно завоёвывает территории. Но это же неправда. Погибли полмиллиона человек. Сейчас начали мобилизовывать даже ограниченно годных и больных", — отметила европейский чиновник.
На это глава Североатлантического блока ответил, что "никто никогда и не говорил, что будет легко". По его словам, НАТО видит, что российские Вооружённые силы правильно выставили собственную оборону. Так ей ответил Столтенберг, не попытавшись опровергнуть цифры погибших украинцев.
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