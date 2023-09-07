В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн

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Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх объявила о выделении дополнительного пакета военной поддержки Украине на сумму 600 миллионов долларов, включая средства ПВО и боеприпасы.

Фото: Wikipedia

"Сегодня Министерство обороны США объявило о новой инициативе в сфере военной помощи Украине, предоставив дополнительный финансовый пакет в размере 600 миллионов долларов, в который входят средства для укрепления ПВО Украины, артиллерийские снаряды и другое военное оборудование", — сообщила она на брифинге для журналистов.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Пентагона, этот пакет также включает в себя снаряды для системы HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров, средства радиоэлектронной борьбы и оборудование для разминирования территории. Американское военное ведомство уточнило, что в соответствии с условиями этой инициативы, США приобретут указанное оборудование у представителей промышленности или партнеров.

"Это объявление начинает процесс заключения контрактов для предоставления Украине дополнительных ресурсов", — отмечено в официальном документе.

Пентагон также информировал, что общая сумма военной помощи, предоставленной США Киеву, составляет 44,4 миллиарда долларов, при этом 43,7 миллиарда долларов были выделены с начала февраля 2022 года.