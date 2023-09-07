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Политолог Баширов о поставке Киеву снарядов с ураном: для США украинцы — рабы, которых не жалко

2:27
Мир

Политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал слова главы общественной палаты Крыма Александра Форманчука, заявившего, о том, что что если США передадут Украине снаряды с обеднённым ураном, на экспорте украинского зерна будет поставлен крест.

Политолог Баширов о поставке Киеву снарядов с ураном: для США украинцы — рабы, которых не жалко
Фото: "Assorted grains" by Fir0002 is licensed under CC BY-SA 3.0.

Баширов напомнил, что после распада Югославии там тоже использовались снаряды с обеднённым ураном, и там был всплеск заболеваемости раком, и не потому, что в людей попал такой снаряд.

"Потому что после того, как снаряд разорвался, остаются эти частицы в почве. Они разносятся в воздухе, попадают в человеческий организм. То есть идет заражение и земли, и воздуха… Тем более если посадишь растение, понятно, что растения впитывают и зерно остается заражённым", — объяснил Баширов.

Эксперт полагает, что в случае с Украиной фактически нужно будет вводить фитосанитарный контроль, который будет постоянно любой килограмм украинского зерна проверять на радиоактивность, что очень затратно. Баширов уверен, что ни один инвестор этим заниматься не будет, потому что ему будет проще и дешевле отказаться от потребления этого зерна.

В поставке Вашингтоном снарядов с обеднённым ураном есть ещё и этическая сторона вопроса, добавил политолог.

"Американцы всегда действовали как колонизаторы. Они считают, что они далеко, они за океаном. Поэтому для них граждане Украины — это такие же "папуасы", которые были и 100, и 200 лет назад. Америка — страна, которая выросла на рабах. Все её могущество было построено изначально на рабах. У них до сих пор менталитет превосходства белого человека. Поэтому для них украинцы — это те же самые темнокожие ребята, которых не жалко", — заключил Баширов.

Политолог добавил, что у России своего зерна достаточно, она в украинском не нуждается, а другие страны заражённое зерно точно покупать не будут, поэтому сельское хозяйство на Украине просто умрёт.

Ранее глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук предупредил, что если США передадут Украине снаряды с обеднённым ураном, на экспорте украинского зерна будет поставлен крест, потому что почва на Украине будет заражена радиоактивными элементами.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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