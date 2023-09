В Китае назвали антироссийские санкции выгодными для РФ

Your browser does not support the audio element.

Глава компании Duxia в Шанхае, Андрей Сюй заявил, что санкции, наложенные западными странами в отношении Москвы, приносят выгоду как России, так и Китаю. Эти заявления были сделаны им во время первого российско-китайского форума "РОСТКИ" в Казани.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.