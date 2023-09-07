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В Китае назвали антироссийские санкции выгодными для РФ

1:05
Мир

Глава компании Duxia в Шанхае, Андрей Сюй  заявил, что санкции, наложенные западными странами в отношении Москвы, приносят выгоду как России, так и Китаю. Эти заявления были сделаны им во время первого российско-китайского форума "РОСТКИ" в Казани.

В Китае назвали антироссийские санкции выгодными для РФ
Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Сюй подчеркнул, что ограничения не оказывают серьезного воздействия на Москву и Пекин.

По его мнению, российские партнеры его компании в настоящее время проявляют большой интерес к китайскому упаковочному оборудованию, которое ранее Россия закупала у западных стран.

"Антироссийские санкции способствуют росту китайского бизнеса в России. Мы заметили прирост в объемах бизнеса на 20-30% в сфере упаковочного оборудования в России. Ранее эти товары приобретались у западных соседей. Поэтому можно с уверенностью сказать, что санкции, на самом деле, приносят выгоду Пекину и Москве", — подчеркнул он во время первого российско-китайского форума "РОСТКИ" в Казани.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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