Илон Маск ограничил Starlink и сорвал диверсию Украины в Крыму

1:06 Your browser does not support the audio element. Мир

СМИ США подбрасывают украинцам повод для обид. На днях появилась информация, как глава компании SpaceX Илон Маск сорвал ряд терактов, спланированных СБУ в Крыму.

Фото: CreativeCommons

В книжке Уолтера Айзексона о Маске есть фрагмент, который заинтересовал американскую прессу. Там сказано, что бизнесмен в Крыму "сорвал диверсию Киева против российского флота".

Произошло это из-за того, что в 2022 г. Илон Маск поручил отключить работу сервиса спутниковой связи Starlink в районе полуострова. Изначально сервис создавали для гражданских целей, но с началом российской спецоперации стал использоваться ВСУ и СБУ — в том числе на фронтах и при осуществлении диверсий в РФ.

Автор книги связал с ограничением радиуса работы Starlink провалы украинских диверсантов. В тексте сообщается, как украинские морские беспилотники приблизились к кораблям ВМФ РФ, однако "потеряли связь и выбросились на берег".