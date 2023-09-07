СМИ США подбрасывают украинцам повод для обид. На днях появилась информация, как глава компании SpaceX Илон Маск сорвал ряд терактов, спланированных СБУ в Крыму.
В книжке Уолтера Айзексона о Маске есть фрагмент, который заинтересовал американскую прессу. Там сказано, что бизнесмен в Крыму "сорвал диверсию Киева против российского флота".
Произошло это из-за того, что в 2022 г. Илон Маск поручил отключить работу сервиса спутниковой связи Starlink в районе полуострова. Изначально сервис создавали для гражданских целей, но с началом российской спецоперации стал использоваться ВСУ и СБУ — в том числе на фронтах и при осуществлении диверсий в РФ.
Автор книги связал с ограничением радиуса работы Starlink провалы украинских диверсантов. В тексте сообщается, как украинские морские беспилотники приблизились к кораблям ВМФ РФ, однако "потеряли связь и выбросились на берег".
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