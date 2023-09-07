Австрия отказала Украине в выдаче мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся на её территории. Соответствующее заявление австрийского МИД цитирует Exxpress.
"Мы никогда не стали бы это делать", — заявили в ведомстве.
Так в Австрии отреагировали на призыв Киева депортировать сбежавших за границу украинцев.
В МИД Австрии заверили, что никогда не согласятся на это, и никогда не будут отправлять обратно на Украину потенциальных украинских призывников, потому что считают это требование "массовым посягательством на свой суверенитет".
Ранее в издании Rzeczpospolita появилась информация о том, что Польша приступила к выдаче Киеву украинцев призывного возраста.
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