Австрия заявила, что никогда не станет выдавать Киеву мужчин призывного возраста

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Австрия отказала Украине в выдаче мужчин призывного возраста, которые сейчас находятся на её территории. Соответствующее заявление австрийского МИД цитирует Exxpress.

Фото: openverse.org

"Мы никогда не стали бы это делать", — заявили в ведомстве.

Так в Австрии отреагировали на призыв Киева депортировать сбежавших за границу украинцев.

В МИД Австрии заверили, что никогда не согласятся на это, и никогда не будут отправлять обратно на Украину потенциальных украинских призывников, потому что считают это требование "массовым посягательством на свой суверенитет".

Ранее в издании Rzeczpospolita появилась информация о том, что Польша приступила к выдаче Киеву украинцев призывного возраста.

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