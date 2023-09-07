Киеву при урегулировании конфликта придётся пойти на условия России, официально призвав отказ от своих прежних территорий, которые стали российскими. Об этом сказал американский журналист Джексон Хинкл в радиоэфире.
Обозреватель считает, что западные "союзники" не успокоятся, пока не развалят Украину окончательно, а Россия доведёт задуманное до конца, включая взятие Киева.
"Всё закончится так, как захочет Россия. Я думаю, если разжигатели конфликта будут продолжать делать то же самое, что и сейчас, Польша зайдет с одобрения США на западную Украину, во Львов. Россия освободит в том числе и Киев", — отметил Хинкл.
Журналист добавил, что если Киев будет продолжать пытаться атаковать российские позиции, то может потерять и Одессу, и Харьков, причём уже скоро.
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