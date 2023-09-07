Американский журналист Хинкл: Киеву придётся согласиться на условия России

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Киеву при урегулировании конфликта придётся пойти на условия России, официально призвав отказ от своих прежних территорий, которые стали российскими. Об этом сказал американский журналист Джексон Хинкл в радиоэфире.

Фото: "Tank live fire" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Обозреватель считает, что западные "союзники" не успокоятся, пока не развалят Украину окончательно, а Россия доведёт задуманное до конца, включая взятие Киева.

"Всё закончится так, как захочет Россия. Я думаю, если разжигатели конфликта будут продолжать делать то же самое, что и сейчас, Польша зайдет с одобрения США на западную Украину, во Львов. Россия освободит в том числе и Киев", — отметил Хинкл.

Журналист добавил, что если Киев будет продолжать пытаться атаковать российские позиции, то может потерять и Одессу, и Харьков, причём уже скоро.