Бывший морпех ВС США Брайан Берлетик заявил, что на Западе сильно недооценили русских. Решимости российских военных защищать свои территории в конфликте на Украине Запад совершенно не ожидал. Об этом ветеран американской армии рассказал в интервью на YouTube-канале.
Экс-морпех отметил, в отличие от западных спонсоров Киева, для россиян этот конфликт представляет собой вопрос выживания, поэтому они готовы будут пойти на всё, чтобы одержать победу.
Также Запад, по мнению офицера, удивило то, что оборона на юге, в Запорожье, настолько грозная, что российские военные держатся, сражаются и побеждают обученные и вооружённые НАТО силы Украины, которые должны были их легко одолеть.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бывший командующий Объединённой группировкой ВС РФ на Украине генерал Сергей Суровикин заступает на новую работу.