Экс-морпех США Берлетик: на Западе удивились решимости российских солдат на Украине

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Бывший морпех ВС США Брайан Берлетик заявил, что на Западе сильно недооценили русских. Решимости российских военных защищать свои территории в конфликте на Украине Запад совершенно не ожидал. Об этом ветеран американской армии рассказал в интервью на YouTube-канале.

Фото: Кадр из видео

Экс-морпех отметил, в отличие от западных спонсоров Киева, для россиян этот конфликт представляет собой вопрос выживания, поэтому они готовы будут пойти на всё, чтобы одержать победу.

Также Запад, по мнению офицера, удивило то, что оборона на юге, в Запорожье, настолько грозная, что российские военные держатся, сражаются и побеждают обученные и вооружённые НАТО силы Украины, которые должны были их легко одолеть.