СК РФ раскрыл новые факты правонарушений командиров ВСУ по отношению к подчиненным

Следователи из Следственного комитета Российской Федерации, проводя допросы военнопленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), выявили новые факты преступного поведения командиров украинской армии в отношении своих подчиненных. В частности, ведомство отмечает, что им угрожали расстрелом, если они попытаются покинуть боевые позиции.
"В процессе допросов задержанных военнослужащие рассказывают о том, что им не предоставляли помощь при ранениях, им грозили командиры немедленным расстрелом, если они попытаются покинуть боевую позицию, и другие факты, которые свидетельствуют о жестоких поступках и бесчеловечном отношении к своим бойцам", — говорится в документах.
По данным Следственного комитета, пленные военнослужащие предоставляют свидетельства против своих командиров. По их словам, они были вынуждены подписывать документы о "добровольном" оставлении своих товарищей на поле боя.
Такие соглашения позволяют отказать в выплате денежных компенсаций и пособий родственникам погибших солдат, сообщает argumenti.ru.
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