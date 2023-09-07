Форманчук: передача Киеву снарядов с обеднённым ураном поставит крест на экспорте украинского зерна

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Решение Запада передать Киеву снаряды с обеднённым ураном поставят крест на вывозе сельхозпродукции с Украины в будущем. Об этом напомнил глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Фото: "Assorted grains" by Fir0002 is licensed under CC BY-SA 3.0.

Общественник обратил внимание, что в Европе начинают проявлять беспокойство на этот счёт, потому что почва на Украине окажется заражена, и никто за границей не захочет покупать выросшую на неё сельскохозяйственную продукцию.

"Европейские страны проявляют все больше недовольства по этому поводу, потому что это в конечном счете ведет к заражению радиоактивными элементами почвы, и тогда знаменитый экспорт украинского зерна будет под большим вопросом, на поставках украинского зерна и агропродукции будет поставлен крест", — сказал Форманчук в разговоре с РИА Новости.

Эксперт напомнил, что ряд европейских стран уже сейчас не хотят импортировать украинское зерно.

Ранее Пентагон официально проинформировал о планах передать Киеву боеприпасы с обеднённым ураном, которые войдут в очередной пакет военной помощи стоимостью 175 миллионов долларов.