Решение Запада передать Киеву снаряды с обеднённым ураном поставят крест на вывозе сельхозпродукции с Украины в будущем. Об этом напомнил глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
Общественник обратил внимание, что в Европе начинают проявлять беспокойство на этот счёт, потому что почва на Украине окажется заражена, и никто за границей не захочет покупать выросшую на неё сельскохозяйственную продукцию.
"Европейские страны проявляют все больше недовольства по этому поводу, потому что это в конечном счете ведет к заражению радиоактивными элементами почвы, и тогда знаменитый экспорт украинского зерна будет под большим вопросом, на поставках украинского зерна и агропродукции будет поставлен крест", — сказал Форманчук в разговоре с РИА Новости.
Эксперт напомнил, что ряд европейских стран уже сейчас не хотят импортировать украинское зерно.
Ранее Пентагон официально проинформировал о планах передать Киеву боеприпасы с обеднённым ураном, которые войдут в очередной пакет военной помощи стоимостью 175 миллионов долларов.
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