Указом президента Украины Владимира Зеленского руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов повышен до звания генерал-лейтенанта.
Информация об этом появилась на сайте офиса Зеленского.
"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу — начальнику Главного управления разведки министерства обороны Украины", — значится в документе.
7 сентября является днём военной разведки на Украине.
Буданов ранее уже сообщал, что за терактами на территории России стоит Киев.
Также Буданов ранее предлагал перенести боевые действия с зоны украинского конфликта на территорию России.
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