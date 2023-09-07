Главе ГУР Украины Буданову присвоено звание генерал-лейтенанта

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Указом президента Украины Владимира Зеленского руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов повышен до звания генерал-лейтенанта.

Фото: wikimedia.org

Информация об этом появилась на сайте офиса Зеленского.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу — начальнику Главного управления разведки министерства обороны Украины", — значится в документе.

7 сентября является днём военной разведки на Украине.

Буданов ранее уже сообщал, что за терактами на территории России стоит Киев.

Также Буданов ранее предлагал перенести боевые действия с зоны украинского конфликта на территорию России.