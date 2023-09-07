Литва за €150 млн построит инфраструктуру для сил НАТО повышенной боеготовности

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По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, Литва планирует в течение двух лет создать инфраструктуру для приема подразделений НАТО высокой боевой готовности. Лагерь, предназначенный для размещения сил союзников в состоянии повышенной готовности, будет включать в себя более десяти различных объектов и вмещать около 2,5 тысяч человек. Ожидается, что проект будет завершен к концу 2025 года, что сделает тренировочный полигон одним из самых современных в странах Балтии.

Фото: openverse

Строительство лагеря включает в себя прокладку дорог, монтаж инженерных сетей, а также строительство казарм, ремонтно-технических мастерских и вертолетной площадки. Стоимость проекта оценивается в 150 миллионов евро, при этом финансирование будет распределено между бюджетом Литвы и фондами НАТО.

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