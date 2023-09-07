Резко возросший объем импорта курятины из Украины в страны Европейского союза после начала конфликта, совместно с отменой таможенных пошлин для этой страны, создает непосильные конкурентные условия для европейских фермеров и вызывает дестабилизацию рынка. Об этом заявил глава межпрофессиональной ассоциации бройлерного птицеводства (Anvol) Мишель Шеффер газете Le Figaro.
Глава Anvol пояснил, что до начала конфликта ЕС импортировал 10 тысяч тонн мяса, но после отмены пошлин этот объем увеличился до более чем 20 тысяч тонн. В результате рынок стал перенасыщенным, и если раньше французские фермеры могли продавать курятину в среднем по €4,80 за килограмм, то украинская продукция стоит всего €2,40 за килограмм.
Собеседник издания отметил, что в Европе птицефермы, как правило, семейные бизнесы, и обычно они содержат 40-50 тысяч голов птицы, в то время как одно из украинских предприятий, с которыми приходится конкурировать, "Мироновский хлебопродукт" (МХП), имеет до 1,8 миллиона кур. По его словам, отмена пошлин и другие меры поддержки приносят выгоду не украинским фермерам и аграриям, а только украинским олигархам и крупным аграрным предприятиям.
Французские и другие европейские фермеры уже с прошлого года обращают внимание европейских властей на серьезные различия в конкуренции с украинскими продуктами, которые, при более низких затратах, начали наводнение рынок ЕС, в свете предоставленных Украине льготных условий. Кроме того, как указывает Шеффер, некоторые товары, транзитируя европейские порты, могут менять свое официальное происхождение в документах и поступать на французский рынок даже из Бельгии и Нидерландов. По этой причине он призывает европейские власти ужесточить требования к украинским производителям, более внимательно изучив, кто именно нуждается в поддержке, и также поддерживает повышение прозрачности в отслеживании происхождения товаров, чтобы избежать некорректной конкуренции.
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