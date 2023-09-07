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Украинская курица вызвала дестабилизацию рынка продуктов в Европе

2:16
Мир

Резко возросший объем импорта курятины из Украины в страны Европейского союза после начала конфликта, совместно с отменой таможенных пошлин для этой страны, создает непосильные конкурентные условия для европейских фермеров и вызывает дестабилизацию рынка. Об этом заявил глава межпрофессиональной ассоциации бройлерного птицеводства (Anvol) Мишель Шеффер газете Le Figaro.

Украинская курица вызвала дестабилизацию рынка продуктов в Европе
Фото: Openverse

Глава Anvol пояснил, что до начала конфликта ЕС импортировал 10 тысяч тонн мяса, но после отмены пошлин этот объем увеличился до более чем 20 тысяч тонн. В результате рынок стал перенасыщенным, и если раньше французские фермеры могли продавать курятину в среднем по €4,80 за килограмм, то украинская продукция стоит всего €2,40 за килограмм.

Собеседник издания отметил, что в Европе птицефермы, как правило, семейные бизнесы, и обычно они содержат 40-50 тысяч голов птицы, в то время как одно из украинских предприятий, с которыми приходится конкурировать, "Мироновский хлебопродукт" (МХП), имеет до 1,8 миллиона кур. По его словам, отмена пошлин и другие меры поддержки приносят выгоду не украинским фермерам и аграриям, а только украинским олигархам и крупным аграрным предприятиям.

Французские и другие европейские фермеры уже с прошлого года обращают внимание европейских властей на серьезные различия в конкуренции с украинскими продуктами, которые, при более низких затратах, начали наводнение рынок ЕС, в свете предоставленных Украине льготных условий. Кроме того, как указывает Шеффер, некоторые товары, транзитируя европейские порты, могут менять свое официальное происхождение в документах и поступать на французский рынок даже из Бельгии и Нидерландов. По этой причине он призывает европейские власти ужесточить требования к украинским производителям, более внимательно изучив, кто именно нуждается в поддержке, и также поддерживает повышение прозрачности в отслеживании происхождения товаров, чтобы избежать некорректной конкуренции.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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