Минобороны Польши заявило о планах страны по разработке своих беспилотников

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Польша планирует инвестировать в беспилотные технологии, включая разработку собственных беспилотных летательных аппаратов, в рамках своих усилий по укреплению своего военного потенциала. На решение повлияли наблюдения за тем, как беспилотники использовались в конфликте на Украине, с акцентом на адаптацию к новым вызовам и технологиям.

Фото: openverse

Командующий силами территориальной обороны Польши Веслав Кукула подчеркнул в СМИ важность беспилотных летательных аппаратов в современной войне. Он отметил, что беспилотные летательные аппараты сыграли определенную роль в наведении на военную технику и причинении ей ущерба, подчеркнув необходимость принятия контрмер.

Польша рассматривает беспилотные летательные аппараты как средство компенсировать численные преимущества России и её оснащение. В рамках своей стратегии Польша намерена инвестировать значительные средства в технологии беспилотных летательных аппаратов и уделять приоритетное внимание приобретению средств борьбы с беспилотниками для защиты своих сил.

Кукула также подчеркнул важность изучения разведывательных данных, собранных на поле боя, и применения этих уроков к разработкам оборонной промышленности. Он отметил, что полагаться на оружие, произведенное за последние 30 лет, недостаточно для современной войны и технологических достижений. Польша стремится быстро адаптироваться к меняющимся угрозам и внедрять новые технологии в свою оборонную стратегию.

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