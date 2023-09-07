Компания British American Tobacco продаёт свои мощности в РФ и Белоруссии

Компания British American Tobacco (BAT) подписала соглашение о продаже своего бизнеса в России и Беларуси консорциуму, возглавляемому местным руководством. После завершения сделки предприятия перейдут в собственность консорциума, и они будут работать под названием "ITMS group of companies".

Фото: openverse

Ожидается, что эта сделка завершится в следующем месяце и будет включать права на бренды BAT, которые в настоящее время продаются в России и Беларуси. В феврале 2023 года BAT первоначально объявила, что планирует покинуть российский рынок и передать свой бизнес в России и Беларуси новым владельцам к концу года.

Ранее BAT решила продолжить продажи в России после начала военной операции на Украине в марте 2022 года, но приостановила дальнейшие инвестиции в страну. По данным BAT, решение о продаже российского и белорусского предприятий было принято с учётом благополучия российских сотрудников.

Несколько других табачных компаний, включая Imperial Brands и Philip Morris International, также сделали заявления, связанные с их бизнес-операциями в России в последние годы, на фоне геополитической напряжённости и изменений в структурах собственности.

Japan Tobacco Inc. (JTI) продолжает работать в России, хотя и указала, что рассматривает различные сценарии развития своего бизнеса в стране. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции включило такие компании, как JTI и Philip Morris, в свой список "международных спонсоров войны" из-за их продолжающейся деятельности в России.

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