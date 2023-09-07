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Секретарь СНБО Украины Данилов: предвыборная агитация в окопах невозможна

1:34
Мир

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выразил мнение, что в настоящее время проведение выборов в Украине невозможно из-за сложных обстоятельств. Это заявление он сделал во время интервью телеканалу "1+1", объяснив, что предвыборная агитация не может проходить в окопах, где дислоцируются украинские солдаты.

Секретарь СНБО Украины Данилов: предвыборная агитация в окопах невозможна
Фото: openverse

Данилов подчеркнул уникальную и сложную ситуацию, с которой сталкиваются украинские военнослужащие в окопах, подчеркнув, что допуск агитаторов в эти районы был бы пагубным. Он подчеркнул важность обеспечения того, чтобы каждый гражданин имел возможность проголосовать, но признал практические проблемы, связанные с продолжающимся конфликтом.

Контекст этого заявления предполагает, что основное внимание уделяется решению насущных проблем безопасности, связанных с СВО России на Украине, что затрудняет проведение нормальных избирательных кампаний в таких условиях.

Стоит напомнить, что осенью этого года по закону Незалежная должна провести выборы в Раду, а в следующем году - президентские. Но глава киевского режима Владимир Зеленский уже сдвинул их обоих, в очередной раз продлив недавно военное положение. В свою очередь, США на выборах настаивают - они понимают. что иначе Зеленский весной 2024 года станет в глазах всего мира "нелегитимным президентом". 

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Cекретарь СНБО Украины об угрозе войны, Путине и данных британской разведки | Интервью Би-би-си
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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