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Bloomberg: КНР планирует распространить запрет на использование iPhone на госкомпании

1:49
Мир

Китай планирует распространить запрет на iPhone на поддерживаемые правительством агентства и государственные компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Согласно этим источникам, несколько агентств начали инструктировать сотрудников не брать с собой на работу свои "Айфоны", и Китай намерен распространить это ограничение на многие государственные предприятия и другие поддерживаемые правительством организации. Однако официальных или письменных запретов пока не было, и степень этих ограничений остаётся неясной.

Bloomberg: КНР планирует распространить запрет на использование iPhone на госкомпании
Фото: "Apple Inc." by marcopako  is licensed under CC BY-SA 2.0.

Ранее в сообщениях The Wall Street Journal утверждалось, что власти Китая запретили чиновникам центральных правительственных учреждений использовать iPhone и другие устройства иностранных брендов в рабочих целях.

Этот шаг был предпринят в контексте возросшей напряжённости между Соединенными Штатами и Китаем по вопросам технологий и кибербезопасности. В мае 2019 года президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. Следовательно, Huawei, крупный китайский производитель смартфонов и электроники, был добавлен в список юридических лиц Министерства торговли США в мае 2019 года, что серьёзно ограничило возможности компании приобретать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах.

США также ввели запреты на покупку и использование телекоммуникационного оборудования китайских компаний, таких как ZTE, Hangzhou Hikvision Digital Technology, Dahua Technology и других, правительственными учреждениями и организациями.

 

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China Bans iPhones for Some Government Workers: WSJ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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