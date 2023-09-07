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Мигранты стали чаще использовать балканский маршрут для попадания в Германию

1:04
Мир

Для достижения Германии, мигранты всё чаще выбирают маршрут через Польшу, проникая туда через балканский путь, который проходит через Чехию и Словакию. Эту информацию предоставила представитель польской пограничной охраны, поручик Анна Михальская, агентству Polska Agencja Prasowa.

Мигранты стали чаще использовать балканский маршрут для попадания в Германию
Фото: Openverse

Михальская пояснила, что в последние два года польские пограничники усилились на границе с Белоруссией, и контроль над внутренними границами Евросоюза внутри Польши они осуществляют лишь в виде случайных проверок.

В среду на словацкой границе были остановлены 30 граждан Сирии и 7 турков, планирующих проникнуть в Германию через Польшу.

Проверки на польско-германской границе позволили в этом году задержать 807 иностранных граждан, пытающихся нелегально въехать в Германию.

Согласно данным польских СМИ, балканский маршрут начинается в Болгарии, откуда мигранты через Румынию и Венгрию направляются в Чехию и Словакию.

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Беженцы в Германии: как в немецких городах справляются с мигрантами?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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