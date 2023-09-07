Для обеспечения безопасности перед проведением саммита на высшем уровне в Нью-Дели в улицах города были установлены специальные пугала, предназначенные для отпугивания мелких видов приматов. Чтобы предотвратить скопление обезьян в районе мероприятия, на тротуарах были размещены фигуры чернолицых лангуров, которых боятся маленькие обезьяны. Эти меры направлены на предотвращение неудобств для туристов, вызванных привычкой местных обезьян к кражам еды.
Кроме того, город Нью-Дели подготовился к саммиту путем украшения цветами, создания граффити на эстакадах и мостах. Район, где расположены правительственные здания, был фактически изолирован на время проведения мероприятия. В этот период закрыты школы, банки, большинство частных предприятий и все государственные учреждения. Кроме того, ограничено движение транспорта.
Эти дополнительные меры были введены с целью обеспечения безопасности во время проведения саммита на высшем уровне, как сообщает агентство Bloomberg.
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