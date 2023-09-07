Верховная Рада Украины проигнорировала первую речь нового министра обороны Умерова

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Украинские народные избранники полностью проигнорировали первую речь нового министра обороны страны Рустема Умерова. Фрагмент видеотрансляции из зала Верховной Рады появился в Telegram-каналах.

Фото: wikipedia.org

На записи видно, что каждый депутат занят своим делом. И никому совершенно не интересно, что говорит новый глава оборонного ведомства.

При этом один из "слуг народа" даже решил зачем-то подойти и сфотографироваться с министром.