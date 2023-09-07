Украинские народные избранники полностью проигнорировали первую речь нового министра обороны страны Рустема Умерова. Фрагмент видеотрансляции из зала Верховной Рады появился в Telegram-каналах.
На записи видно, что каждый депутат занят своим делом. И никому совершенно не интересно, что говорит новый глава оборонного ведомства.
При этом один из "слуг народа" даже решил зачем-то подойти и сфотографироваться с министром.
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