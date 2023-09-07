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Замглавы МИД Рябков: конфликт ядерных держав грозит перерасти в войну в АТР

1:13
Мир

Конфликтная ситуация, в которой оказались ядерные державы, способна привести к отрытой военной конфронтации на территории Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Такое мнение выразил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Замглавы МИД Рябков: конфликт ядерных держав грозит перерасти в войну в АТР
Фото: openverse.org

По его словам, Евроатлантика столкнулась с серьёзным кризисом из-за накопившихся проблем на международной арене.

"Накопленный и вовремя не купированный конфликтный потенциал между ядерными державами уже привёл к крайне острому кризису в Евроатлантике и грозит перерасти в открытую военную конфронтацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе", — подчеркнул дипломат во время семинара "Укрепление режима ядерного нераспространения".

Семинар был организован в четверг, 7 сентября, в Бишкеке.

Ранее экс-разведчик Вооружённых сил США Скотт Риттер заявил, что Вашингтон не начнёт крупномасштабное противостояние с Москвой, поскольку американские генералы осознают неспособность США выиграть такое сражение. Как пояснил бывший военнослужащий, обычные вооружения и ядерный потенциал не помогут Америке одержать победу над РФ.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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