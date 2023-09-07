В бундестаге поблагодарили Москву за правильную оценку слов Бербок о войне с РФ

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Москва правильно отреагировала на заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о "войне с Россией". Такое мнение выразил немецкий депутат, член партии "Альтернатива для Германии" Штефан Койтер.

Фото: openverse.org

Он поблагодарил граждан РФ за адекватное восприятие слов Бербок.

"Я очень благодарен русским, что они ваше объявление войны — "у нас война с Россией" — не восприняли всерьёз", — подчеркнул депутат во время дебатов в бундестаге.

Политик также призвал главу МИД Германии улучшить английский. Он считает, что Бербок могла бы сэкономить на услугах визажистов и вложить деньги в изучение иностранного языка. Как пояснил депутат, дипломат часто допускает оговорки на международных мероприятиях.

В январе Бербок сообщила, что Европа "ведёт войну против России", а также порекомендовала ЕС нарастить поддержку Киева.

Ранее руководитель МИД ФРГ назвала Россию под руководством Владимира Путина угрозой для европейских стран.