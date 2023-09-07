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Свергнутому президенту Габона разрешили покинуть страну

1:20
Мир

Али Бонго Ондимба, бывший президент Габона, который был отстранён от власти, получил разрешение покинуть страну. Об этом решении объявил генерал Брайс Олига Нгема, временно исполняющий обязанности главы государства, сообщает РИА Новости.

Свергнутому президенту Габона разрешили покинуть страну
Фото: openverse

Решение разрешить Али Бонго покинуть Габон в первую очередь основано на опасениях по поводу его здоровья. Стоит отметить, что утром 30 августа Али Бонго Ондимба, находившийся у власти с 2009 года, был переизбран президентом страны, набрав 64,2% голосов. Впоследствии местные военные признали недействительными результаты выборов и распустили правительственные учреждения.

После этих событий президент был помещен под домашний арест, но ему было разрешено сохранить свои гражданские права. Повстанцы, возглавившие переворот, выразили намерение положить конец существующему режиму в стране, поскольку Али Бонго сменил своего отца, который находился у власти более 40 лет.

В тот же день, 30 августа, генерал Брис Олиги Нгема, командующий местной республиканской гвардией, возглавивший восстание, был назначен президентом переходного периода.

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За что свергли президента Габона и будет ли у России новый союзник в Африке?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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