Свергнутому президенту Габона разрешили покинуть страну

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Али Бонго Ондимба, бывший президент Габона, который был отстранён от власти, получил разрешение покинуть страну. Об этом решении объявил генерал Брайс Олига Нгема, временно исполняющий обязанности главы государства, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse

Решение разрешить Али Бонго покинуть Габон в первую очередь основано на опасениях по поводу его здоровья. Стоит отметить, что утром 30 августа Али Бонго Ондимба, находившийся у власти с 2009 года, был переизбран президентом страны, набрав 64,2% голосов. Впоследствии местные военные признали недействительными результаты выборов и распустили правительственные учреждения.

После этих событий президент был помещен под домашний арест, но ему было разрешено сохранить свои гражданские права. Повстанцы, возглавившие переворот, выразили намерение положить конец существующему режиму в стране, поскольку Али Бонго сменил своего отца, который находился у власти более 40 лет.

В тот же день, 30 августа, генерал Брис Олиги Нгема, командующий местной республиканской гвардией, возглавивший восстание, был назначен президентом переходного периода.

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