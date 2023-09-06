Офицер армии США Дэвис: Россия одержит победу на Украине, если Зеленский продолжит бои

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Чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем больше шансов будет, что победит Россия. Об этом заявил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис.

Фото: CreativeCommons

По мнению эксперта, военную победу России неизбежно принесёт желание президента Украины Владимира Зеленского продолжить боевые действия.

Москва попросту не может потерпеть поражение из-за превосходства её ресурсной и демографической базы над украинской, отметил аналитик. К тому же Киев никогда не сможет выставить столько оружия, сколько есть у РФ, добавил он.

Нет никаких рациональных оснований предполагать, что Украина сможет выйти победителем, если конфликт перерастёт в борьбу на истощение, заключил офицер.