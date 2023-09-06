Чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем больше шансов будет, что победит Россия. Об этом заявил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис.
По мнению эксперта, военную победу России неизбежно принесёт желание президента Украины Владимира Зеленского продолжить боевые действия.
Москва попросту не может потерпеть поражение из-за превосходства её ресурсной и демографической базы над украинской, отметил аналитик. К тому же Киев никогда не сможет выставить столько оружия, сколько есть у РФ, добавил он.
Нет никаких рациональных оснований предполагать, что Украина сможет выйти победителем, если конфликт перерастёт в борьбу на истощение, заключил офицер.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.