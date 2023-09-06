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Блинкен увидел "заметный прогресс" в контрнаступлении Киева

1:11
Мир

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, несмотря на всю критику, которой подверглось контрнаступление Киева в западной прессе, в Вашингтоне в нём разглядели ощутимый "прогресс".

Блинкен увидел "заметный прогресс" в контрнаступлении Киева
Фото: "United States Deputy Secretary of State, Antony Blinken in Abuja, Nigeria" by U.S. Embassy Nigeria is marked with Public Domain Mark 1.0.

В западных СМИ в последнее время всё чаще появляются сообщения по поводу неудовлетворительных результатов украинского контрнаступления, темпы которого совершенно не устраивают союзников Киева.

Блинкен же во время выступления в МИД Украины заявил о прямо противоположном восприятии хода контрнаступления ВСУ Вашингтоном.

По словам госсекретаря США, контрнаступление Киева идёт полным ходом, что не может не радовать его заокеанских кураторов. Он пообещал, что "решительная поддержка" Киева со стороны Вашингтона будет продолжаться.

"Мы увидели заметный прогресс в контрнаступлении, что очень радует. Мы хотим, чтобы Украина имела все, что ей нужно не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и имела все необходимое в долгосрочной перспективе, чтобы обеспечить сильный сдерживающий фактор, сильные оборонные способности", — сказал Блинкен.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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