Эксперты назвали факторы риска развития болезни легионеров

2:33 Your browser does not support the audio element. Мир Европа Евросоюз

В Польше зарегистрирован случаи легионеллеза, опасного инфекционного заболевания, вызываемого бактериями legionella, которое уже унесло жизни 18 человек, еще 157 человек были госпитализированы в состоянии различных степеней тяжести.

Фото: openverse

Эти опасные бактерии легионеллы обычно безвредно обитают в почве и естественных водоемах. Однако они становятся серьезной проблемой при введении в системы водоснабжения, где температура превышает 30-40°C. Такие источники, как джакузи и увлажнители воздуха, могут стать питательной средой для этих бактерий. Основным способом передачи является вдыхание паров или контакт с загрязненной водой. Передача инфекции от человека к человеку считается маловероятной. Тем не менее, определенные факторы риска, включая курение, употребление алкоголя, хронические заболевания легких, сахарный диабет, ослабленную иммунную систему, прием специфических лекарств и возраст старше 50 лет, значительно повышают вероятность и тяжесть заболевания.

Симптомы легионеллеза включают повышенную температуру тела, часто достигающую 39 градусов по Цельсию и выше, сопровождающуюся ознобом, головными болями, слабостью, кашлем с выделением гнойной мокроты, потерей аппетита, диареей, тошнотой, рвотой и нарушением координации. Состояние пациента может постепенно ухудшаться, что в некоторых случаях может привести к пневмонии и дыхательной недостаточности.

Легионеллез — тяжелое и потенциально смертельное заболевание, с осложнениями, включающими острую дыхательную недостаточность, обезвоживание, повреждение сердца и почек, сепсис, полиорганную недостаточность и даже кому. Уровень смертности от этого заболевания колеблется от 7 до 8%, причем более высокий риск наблюдается у пожилых людей и лиц с сопутствующими проблемами со здоровьем.

Точное происхождение инфекции в Польше остается неясным, хотя есть подозрения, что она связана с местной системой водоснабжения. Российское агентство Роспотребнадзора заверило, что риски для России минимальны, и введен строгий пограничный контроль для контроля за въездом из регионов с эпидемиологическими проблемами, сообщает zr.media.

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