Удары, нанесённые российскими беспилотниками по украинским стратегическим объектам, находящимся неподалёку от границы с государством — членом НАТО Румынией, стали причиной настоящей паники на Западе. Об этом пишет британское издание Express.

Фото: "NATO forces hold call-for-fire certification in Poland" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.