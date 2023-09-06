Удары, нанесённые российскими беспилотниками по украинским стратегическим объектам, находящимся неподалёку от границы с государством — членом НАТО Румынией, стали причиной настоящей паники на Западе. Об этом пишет британское издание Express.
"Атаки российских дронов рядом с рубежами Североатлантического альянса вызвали панику", — отмечается в материале.
Авторы напомнили, что речь идёт о поражении украинской инфраструктуры, находящейся в портах Рени и Измаил.
Обозреватели напомнили, что объекты Киева, расположенные на Дунае, сейчас имеют для Украины жизненно важное значение.
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