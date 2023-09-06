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В Бельгии после неудачной эвтаназии женщину задушили подушкой

2:01
Мир

В шокирующем инциденте, который потряс город Юпи на востоке Бельгии, процедура эвтаназии 36-летней неизлечимо больной женщины приняла тревожный оборот. Женщина, у которой обнаружили онкологию, приняла трудное решение сделать выбор в пользу эвтаназии, законной процедуры в стране. Поскольку ее здоровье стремительно ухудшалось, процедура была организована так, чтобы она проходила в комфорте ее собственного дома, поскольку ее муж и дочь предпочли не присутствовать при болезненном прощании. За женщиной ухаживала медицинская бригада, состоящая из врача и двух медсестер, сообщает EADaily.

В Бельгии после неудачной эвтаназии женщину задушили подушкой
Фото: openverse

К сожалению, процедура эвтаназии прошла не так, как планировалось. Женщина получила недостаточную дозу прописанного смертельного лекарства. Вместо того чтобы открыто признать неудачу, они прибегли к альтернативе. Сообщения с французского веб-сайта Sudinfo показывают, что в конечном счете женщина была подвергнута эвтаназии путем удушения подушкой. Это ужасающее откровение оставалось скрытым до тех пор, пока родственник одной из медсестер, узнав о мрачных подробностях, не сообщил о случившемся в прокуратуру. Впоследствии медицинское освидетельствование подтвердило наличие следов удушения на теле женщины.

С тех пор семья погибшей женщины подала в суд на врачей, причастных к инциденту, оспаривая мнение о том, что произошедшее можно квалифицировать как эвтаназию. Их иск направлен на то, чтобы пролить свет на обстоятельства, связанные с этим событием, и добиться справедливости.

Бельгийский политик и врач Жак Броши выразил свое смятение, заявив: "То, что произошло, — это не эвтаназия. Такое определение этой ужасной ситуации обесценивает жест эвтаназии, который сопровождает человека до конца без боли". 

 

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В Бельгии впервые в мире подвергли эвтаназии несовершеннолетнего
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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