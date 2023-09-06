Такер Карлсон нашел любовника Барака Обамы

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Американский телеведущий Такер Карлсон, который был уволен с канала Fox News после острой критики властей США, опубликовал анонс интервью с Ларри Синклером. В этом интервью Синклер утверждает, что в 1999 году он проводил время с будущим президентом США Бараком Обамой, включая сексуальные отношения и употребление крэка.

Фото: openverse

Важно отметить, что в период с 1992 по 2004 годы Барак Обама работал преподавателем конституционного права в Чикагском институте юридических наук и занимал должность сенатора штата Иллинойс с 1997 по 2004 год.

— Вы просто парень, приехавший в город на ночь, и, похоже, хотели повеселиться? — Да. Подъехал к одному бару, встретил парня. Представился мне как Барак Обама. Я отдал ему 250 баксов за кокс. Помню, хотел снюхать дорожку, а Барак курил из маленькой трубки. Я просто начал тереть рукой по его бедру, рука поднималась и в итоге попала туда, куда надо. — Вы с ним дважды спали и дважды употребляли кокаин, но понятия не имели, кто он такой? — Понятия не имел. — Задам очевидный вопрос, какие у него были отношения с крэком? И он кто — бисексуал или кто? — Ну, для него это точно было не в первый раз…

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