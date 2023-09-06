Леонков оценил обстановку у Работино и под Купянском: "Провал ВСУ очевиден"

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Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал оперативную обстановку на двух участках линии боевого соприкосновения: у села Работино в Запорожье и под Купянском в Харьковской области.

Фото: Стоп-кадр с видео

Надо понимать, что в Работино уже нет живого места в результате упорных длительных боёв, там негде даже укрыться от огня противника, отметил аналитик в беседе с "МК".

Противник несёт колоссальные потери. Как сообщило Минобороны РФ, летнее наступление ВСУ, особенно бои под Работино и на других участках на Запорожском направлении стоили ВСУ жизней 66 тысяч военнослужащих, отметил собеседник издания.

Но если на Запорожском фронте ситуация довольно сложная, то на Харьковском у ВС РФ есть успехи. ВСУ смогли год назад, используя подвижные тактические группы, организовать захват Купянска. И сейчас военные РФ методично выбивают противника из укрепрайонов, добавил эксперт.

"Пока сложно сказать, что где-то произошёл коренной перелом. Но то, что противник не смог решить задачу того наступления, которое он готовил полгода, а в итоге за три месяца не реализовал его — это уже факт однозначный. Провал наступления ВСУ по всем фронтам очевиден", — заключил Леонков.