Полковник Макгрегор: Путин доведёт свои войска до самой польской границы

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Российский лидер Владимир Путин собирается провести армию РФ до самой польской границы, и ничто не мешает ему это сделать. Такой прогноз сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

"Другой путь, конечно, это то, что готов сделать Путин и что могут сделать россияне, — это дойти до польской границы", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Полковник отметил, что Запад оказался в корне неправ, пытаясь вывести Владимира Путина из игры, а также ослабить и разъединить Россию. С каждым днём шансы ВСУ на успех всё больше тают, и теперь у Киева есть только одна дорога — попытаться остановить конфликт путём мирных переговоров. Если украинские власти этого не сделают, то ВС РФ обязательно дойдут до границ с Польшей.

Макгрегор добавил, что сейчас на Украине Запад создал то, против его он боролся.

До этого экс-советник говорил, что ВС РФ могут пойти на освобождение Одессы, если этого потребуют обстоятельства.