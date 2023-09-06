Российский лидер Владимир Путин собирается провести армию РФ до самой польской границы, и ничто не мешает ему это сделать. Такой прогноз сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
"Другой путь, конечно, это то, что готов сделать Путин и что могут сделать россияне, — это дойти до польской границы", — сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Полковник отметил, что Запад оказался в корне неправ, пытаясь вывести Владимира Путина из игры, а также ослабить и разъединить Россию. С каждым днём шансы ВСУ на успех всё больше тают, и теперь у Киева есть только одна дорога — попытаться остановить конфликт путём мирных переговоров. Если украинские власти этого не сделают, то ВС РФ обязательно дойдут до границ с Польшей.
Макгрегор добавил, что сейчас на Украине Запад создал то, против его он боролся.
До этого экс-советник говорил, что ВС РФ могут пойти на освобождение Одессы, если этого потребуют обстоятельства.
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