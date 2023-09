Your browser does not support the audio element.

Российский лидер Владимир Путин собирается провести армию РФ до самой польской границы, и ничто не мешает ему это сделать. Такой прогноз сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.