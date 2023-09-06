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Гагин предложил разрешить въезд в Россию украинцам из Польши и создавать из них стройотряды

1:14
Мир

Советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что нужно разрешить въезжать в Россию украинским гражданам, которые в данный момент находятся в Польше и которые не хотят возвращаться на Украину из страха быть мобилизованными.

Гагин предложил разрешить въезд в Россию украинцам из Польши и создавать из них стройотряды
Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"На мой взгляд, лучше, если мы создадим сейчас какую-то программу о приеме таких граждан Украины, которые не хотят воевать с нами… Гораздо лучше, если они окажутся в нашей стране и будут находиться под неким, скажем так, надзором, нежели если они будут мобилизованы на Украине и окажутся на фронте", — сказал Гагин в разговоре с РИА Новости.

Представитель ДНР рассказала, что в Сети уже можно найти бизнес-предложения для украинских граждан, которых хотят депортировать из Польши и насильно мобилизовать.

Гагин полагает, что согласившихся на условия России украинцев можно устроить на рабочие вакансии, на стройки, где всегда не хватает людей. Особенно это касается отдалённых российских регионов, таких, как Дальний Восток. Представитель ДНР уверен, что если украинцам предложить рабочие места, они точно не откажутся, и с удовольствием будут работать в России.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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