Советник врио главы ДНР Ян Гагин считает, что нужно разрешить въезжать в Россию украинским гражданам, которые в данный момент находятся в Польше и которые не хотят возвращаться на Украину из страха быть мобилизованными.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.