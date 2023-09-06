Спецслужбы Украины заявили, что проживающий в Лондоне российский банкир Михаил Фридман поддерживает финансово российскую армию.
СБУ сообщили, что бизнесмен с 2022 года отправил около 2 миллиардов рублей на финансирование оборонных заводов в РФ.
По информации ведомства, Фридман финансово поддержал Тульский патронный завод и Уральский оптико-механический завод.
Представители Киева считают, что Фридман способствовал обеспечению ВС РФ сухпайками, одеждой и другой продукцией.
Ранее сообщалось, что украинцы устроили погоню за Михаилом Фридманом в столице Великобритании.
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