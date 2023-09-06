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СБУ заявила, что банкир Фридман помогает бойцам СВО сухпайками и одеждой

0:45
Мир

Спецслужбы Украины заявили, что проживающий в Лондоне российский банкир Михаил Фридман поддерживает финансово российскую армию.

СБУ заявила, что банкир Фридман помогает бойцам СВО сухпайками и одеждой
Фото: https://search.creativecommons.org/

СБУ сообщили, что бизнесмен с 2022 года отправил около 2 миллиардов рублей на финансирование оборонных заводов в РФ.

По информации ведомства, Фридман финансово поддержал Тульский патронный завод и Уральский оптико-механический завод.

Представители Киева считают, что Фридман способствовал обеспечению ВС РФ сухпайками, одеждой и другой продукцией.

Ранее сообщалось, что украинцы устроили погоню за Михаилом Фридманом в столице Великобритании.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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