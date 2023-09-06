Данилов поругался с генералом США, припомнив ему позор в Афганистане

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Глава СНБО Украины Алексей Данилов высмеял экс-главу ЦРУ, бывшего командующего Центральным командованием США генерала Дэвида Петреуса.

Фото: https://ctrana. net/news/326578-pochti-pobeda-virastjuka-hibel-rebenka-na-donbasse-mid-za-kharkovskie-sohlashenija.html

Всё случилось на Форуме по безопасности в Киеве.

Секретарю Совбеза не понравилось, что американец провёл параллель Украины с Афганистаном. А также то, что американец потребовал Киев бороться до конца, после чего Данилов и назвал некорректными высказывания дипломата из США.

"Как-то господин генерал неполиткорректно вспомнил Афганистан, непонятно для чего. Известно, чем закончилась вся эта кампания для Соединенных Штатов", — уколол украинский националист гостя из-за океана.

Напомним, что Штаты после долгих лет оккупации Афганистана с позором убежали оттуда в 2021 году. Примечательно, что Петреус был одно время командующим американскими силами в Афганистане.