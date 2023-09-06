В Германии оркестр на улице сыграл марш "Прощание славянки"

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В Германии немецкий оркестр исполнил на улице марш "Прощание славянки". Заснявший этот момент на видео русскоговорящий зритель был шокирован происходящим.

В Германии оркестр играет Прощание славянки на улице

"Ребята, вы такое когда-нибудь видели или слышали? У меня мурашки, короче. Офигеть не встать. У меня аж рука дрожит! Круто, да?" — комментирует за кадром увиденное прохожий.

Самое интересное, что оркестр, случайно или намеренно, расположился рядом с постером "Причины для надежды". Некоторые усмотрели в этом тонкий намёк на возможное повторение событий восьмидесятилетней давности.

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