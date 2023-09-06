В Германии немецкий оркестр исполнил на улице марш "Прощание славянки". Заснявший этот момент на видео русскоговорящий зритель был шокирован происходящим.
"Ребята, вы такое когда-нибудь видели или слышали? У меня мурашки, короче. Офигеть не встать. У меня аж рука дрожит! Круто, да?" — комментирует за кадром увиденное прохожий.
Самое интересное, что оркестр, случайно или намеренно, расположился рядом с постером "Причины для надежды". Некоторые усмотрели в этом тонкий намёк на возможное повторение событий восьмидесятилетней давности.
Ранее в Чехии официанты кафе включили гимн России для беженцев с Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.