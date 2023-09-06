Министерство обороны Армении сообщило о совместных армяно-американских военных учениях, которые продлятся с 11 по 20 сентября.
По словам военного ведомства страны, манёвры должны повысить оперативную совместимость воинских подразделений двух государств в рамках миротворческих миссий и операций.
Ранее военный аналитик предупредил страны Североатлантического альянса, что размещение на своей территории переданных Украины истребителей F-16 несёт угрозу для аэродромов. Если самолёты, взлетающий из-за границ Незалежной будут атаковать российские подразделения, это будет расценено как акт агрессии со стороны НАТО и по взлетно-посадочной полосам будет нанесён удар ВКС России.
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Советский и российский актёр и режиссер Константин Арефьев скончался на 60-м году жизни 4 сентября.