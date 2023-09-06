В ЮАР опубликовали доклад по делу о российском судне, которое якобы перевозило оружие

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В ЮАР опубликовали доклад по делу о российском судне, которое якобы перевозило оружие. Речь идёт о корабле Lady R.

Фото: "Houston Ship Channel - Oil Tanker" by roger4336 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Инцидент возник в 2022 году, когда Lady R пришвартовался в городе Саймонстаун. На Западе заявили, что несмотря на свой нейтралитет, ЮАР якобы поставляет оружие российской стороне на фоне конфликта на Украине.

Тогда западные политики не привели никаких доводов, но обвинили властей ЮАР в том, что якобы на судно грузили "оружие и боеприпасы", с которыми Lady R вернулся в Россию.

"Несмотря на некоторые слухи о том, что на Lady R было погружено какое-то оборудование или оружие, комиссия (по расследованию. — Прим. ред.) не нашла никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения", — цитирует выдержку из доклада комиссии РИА Новости.