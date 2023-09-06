Заседание Совета Безопасности ООН состоится в пятницу. На нём участники намерены обсудить референдумы на новых территориях России, сообщил источник.
Согласно информации, ранее о предстоящем заседании "по Украине" сообщили члены албанской делегации.
"Заседание на 8 сентября запросили США и Албания. Тема посвящена референдумам", — рассказал РИА Новости источник знакомый с ситуацией.
Что конкретно намерены обсудить по референдумам участники, он не уточнил.
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