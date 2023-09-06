Тейлор Грин: США достаточно "безумны", чтобы ввести войска на Украину

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Американские власти могут ввести войска на Украину и ввязаться в конфликт с Россией, заявила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. По её мнению, действующая администрация президента Джо Байдена "настолько безумна".

Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

Как подчеркнула Грин, опасения, что США введут военных на территорию Незалежной, более, чем реальны.

"Больше всего меня беспокоит третья мировая война. Разжигатели войны достаточно безумны, чтобы отправить американские войска на территорию Украины для ведения борьбы с Россией", — заявила Грин на своей странице в Сети Х*.

По её словам, именно поэтому она критикует отправку военной помощи Киеву. По словам Грин, сейчас "самое время" урегулировать конфликт дипломатическим путём.