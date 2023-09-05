Посол РФ рассказал о будущем отношений между США и Россией

Посол России в США, Анатолий Антонов, заявил, что в ближайшем будущем отношения между США и Россией не улучшатся. Это заявление было сделано им в ходе консульского приема в Сан-Франциско, Калифорния, как сообщает ТАСС.
Он сказал: "В ближайшей перспективе это не получится по ряду причин".
Ранее США предупредили Россию об испытании баллистической ракеты.
4 сентября помощник президента России, Юрий Ушаков, также заявил, что контакты между администрациями президентов России и Соединенных Штатов, если они и имеют место, проводятся в закрытом формате.
Бывший разведчик Вооруженных Сил США, Скотт Риттер, ранее заявил, что американцы совершили значительные ошибки в отношении России, поэтому "мы должны надеяться, что они смогут нам простить".
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