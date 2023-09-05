США предупредили Россию об испытании баллистической ракеты

Официальный представитель Министерства обороны США, Патрик Райдер, объявил о предупреждении России о предстоящем тестовом запуске баллистической ракеты Minuteman III. Этот запуск запланирован на утро 6 сентября с космодрома Вандерберг и должен произойти в период с 23:47 5 сентября по 5:47 6 сентября (с 9:47 по московскому времени до 15:17 6 сентября по московскому времени).
Райдер подчеркнул, что целью данного тестового запуска ракеты является демонстрация готовности ядерных сил Соединенных Штатов и национальных сил ядерного сдерживания. Этот тест является частью рутинных процедур и был заранее запланирован.
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