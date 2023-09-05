Названы темы, которые Байден поднимет на саммите G20 в Индии

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Президент Соединенных Штатов, Джо Байден, планирует обсудить последствия конфликта на Украине на саммите G20 в Индии. Об этом сообщил помощник главы американского государства по национальной безопасности, Джейк Салливан, передает ТАСС.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

"Как и ранее, президент Байден призовет к справедливому и устойчивому миру, основанному на уважении международного права, принципах Устава ООН, территориальной целостности и суверенитета. — сказал он.

5 сентября Салливан также объявил, что президент отправится на текущей неделе в Индию для участия в саммите G20, несмотря на обнаруженную коронавирусную инфекцию у его жены, Джилл. В рамках этого визита у Байдена запланированы переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди.

Ранее Байден выразил разочарование возможным отсутствием председателя КНР, Си Цзиньпина, на предстоящем саммите G20, который пройдет в этом месяце в Нью-Дели.