Руководству Украины сегодня выгоднее объявить погибшего военнослужащего без вести пропавшим, чем разбираться с телом. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с Общественной Службой Новостей.
Он напомнил, что в настоящее время у командования ВСУ сложилась тяжёлая обстановка, оно постоянно находится в режиме тотального рекрутирования и переживает очередную волну мобилизации.
Поэтому информация о колоссальных потерях убийственна для Киева. Так они дают родственникам погибших надежду, а также "зажимают" положенные им выплаты.
По словам собеседника издания, от ВСУ ещё стоит ждать сюрпризов ВСУ, так как они продолжают бросать в бой свои резервы.
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