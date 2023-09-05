Кошкин объяснил, почему ВСУ бросают тела погибших: "Зажимают выплаты"

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Руководству Украины сегодня выгоднее объявить погибшего военнослужащего без вести пропавшим, чем разбираться с телом. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Кошкин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Он напомнил, что в настоящее время у командования ВСУ сложилась тяжёлая обстановка, оно постоянно находится в режиме тотального рекрутирования и переживает очередную волну мобилизации.

Поэтому информация о колоссальных потерях убийственна для Киева. Так они дают родственникам погибших надежду, а также "зажимают" положенные им выплаты.

По словам собеседника издания, от ВСУ ещё стоит ждать сюрпризов ВСУ, так как они продолжают бросать в бой свои резервы.