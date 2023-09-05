Украину ежедневно пытаются незаконно покинуть до 30 человек

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Украинские пограничники ежедневно задерживают около 20-30 человек, пытающихся незаконно покинуть страну. Подавляющее большинство из них — это мужчины призывного возраста. Об этом сообщил во вторник представитель украинской государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Фото: Wikipedia

"В среднем наши пограничные наряды задерживают около 20-30 человек, которые пытаются незаконно пересечь государственную границу. Главным образом, это мужчины-украинцы в возрасте от 18 до 60 лет, поскольку для данной категории граждан имеются ограничения на выезд за пределы страны, за исключением случаев, предусмотренных правилами пересечения государственной границы, утвержденными постановлением правительства", — приводит слова Демченко украинское агентство УНН.

Чиновник подчеркнул, что наибольшее количество нарушителей задерживается на границе с Румынией и Молдавией, вне пунктов пропуска. По его словам, с 24 февраля 2022 года пограничными нарядами задержано около 14 600 человек, пытающихся незаконно покинуть Украину. Кроме того, как отметил Демченко, регистрируются случаи незаконных попыток пересечения границы на пунктах пропуска, где около 6 200 человек пытались покинуть страну, используя поддельные документы, сообщает РИА Новости.