Если Запад сделает попытку передать Киеву ядерное вооружение, по украинским аэродромам может быть нанесён удар таким же оружием. Так считает депутат Госдумы Андрей Гурулёв, поделившийся своим мнением в разговоре с журналистом Владимиром Соловьёвым.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.