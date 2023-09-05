Если Запад сделает попытку передать Киеву ядерное вооружение, по украинским аэродромам может быть нанесён удар таким же оружием. Так считает депутат Госдумы Андрей Гурулёв, поделившийся своим мнением в разговоре с журналистом Владимиром Соловьёвым.
Депутат подчеркнул, что России следует "парировать" даже минимально возможные угрозы, которые могут появиться вследствие поставки Киеву ядерных зарядов.
Соловьёв в свою очередь отметил, что истребители F-16, которые так надеется получить от Запада Киев, могут служить переносчиками ядерных зарядов. Гурулёв сообщил, что от России в таком случае потребуется однозначный и максимально жёсткий ответ.
"Мы должны сказать, что как только шасси F-16 коснутся аэродромов Украины, то сразу прилетит ядерная дубина…", — подчеркнул генерал.
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