Категорический отказ украинского лидера Владимира Зеленского договариваться с президентом РФ Владимиром Путиным выльется в народное восстание. Такой прогноз сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.