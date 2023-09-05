Категорический отказ украинского лидера Владимира Зеленского договариваться с президентом РФ Владимиром Путиным выльется в народное восстание. Такой прогноз сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
Политолог напомнил, что российская сторона неоднократно сообщала о своей готовности договариваться, однако киевская власть эти предложения игнорирует.
Однако положение Украины становится всё хуже и хуже, и население рано или поздно поднимет мятеж против Зеленского, считает эксперт.
"Россия готова сейчас подписать соглашение о прекращении огня и так сказать о временных каких-то условиях мира, но это Зеленского не интересует, ему главное сейчас свою диктатуру установить. Поскольку ситуация каждый день ухудшается, то я так думаю, должны начаться революционные выступления против Зеленского", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
Политолог отметил, что украинцы видят произвол киевских властей, действия которых противоречат всем нормам конституции. Соскин напомнил, что в отношении украинских мужчин, которых силком отправляют на передовую, ведутся настоящие репрессии.
Между тем положение ВСУ на линии соприкосновения также ухудшается, и украинские войска вынуждены отступать под напором ВС РФ, добавил политолог.
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